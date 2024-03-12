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الثلاثاء 12 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

هيئة الإرصاد الجوية تكشف عن حالة الطقس غداً الأربعاء

الطقس
الطقس

كشفت  هيئة الأرصاد الجوية عن طقس غداً  الأربعاء، وقالت إنه يسود غدا "الأربعاء" طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية.. بينما يسود طقس بارد ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

شبورة مائية

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناه والسواحل الغربية.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية جنوبية شرقية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

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حالة الطقس غدا الأربعاء.. وهذه درجات الحرارة

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 27 14
العاصمة الإدارية 28 13
6 أكتوبر 28 13
بنهــــا 27 14 
دمنهور 26 17
وادي النطرون 27 16
كفر الشيخ 27 16
المنصورة 26 15 
الزقازيق 27 16 
شبين الكوم 27 16
طنطا 26 15
دمياط 24 15 
بورسعيد 25 15
الإسماعيلية 28 13
السويس 27 14
العريش 27 9
رفح 26 9
رأس سدر 26 14
نخل 25 12 
كاترين 21 8
الطور 27 14
طابا 26 16
شرم الشيخ 29 18
الإسكندرية 23 14
العلمين الجديدة 23 14
مطروح 20 12
السلوم 21 13
سيوة 26 14
رأس غارب 27 17
الغردقة 28 18
سفاجا 28 17
مرسى علم 28 18
شلاتين 27 19
حلايب 26 20
أبو رماد 28 18 
رأس حدربة 28 18
الفيوم 28 14
بني سويف 28 14
المنيا 28 12
أسيوط 30 13
سوهاج 31 13
قنا 33 15 
الأقصر 35 15
أسوان 36 19
الوادي الجديد 33 13
أبوسمبل 35 20

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