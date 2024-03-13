حلويات رمضان.. طريقة عمل قرع العسل بالبشاميل اللذيذ

يُعد القرع بالبشاميل من الحلويات الشعبية التى تحظى بحب كبير من الناس، حيث يتميز بمذاقه اللذيذ وقيمته الغذائية الكبيرة، وضمن هذه المكونات فيتامين سي الذي يحتاجه الجميع لرفع المناعة والوقاية من نزلات البرد، وفيما يلي نقدم لكم طريقة تحضيره لضيافة رمضان.

طريقة عمل القرع بالبشاميل

المقادير

نصف كيلو قرع عسلي شرائح

سكر

جنزبيل فريش مبشور

قرفة ناعمة

البشاميل

لبن

كريمة

دقيق

زبدة

سكر

فانيلا

قرفة

قرنفل

سوداني للتزيين

طريقة تحضير قرع بالبشاميل

- يرفع القرع مع السكر والقرفة والجنزبيل والقرنفل على النار ويترك حتى تنزل منه كمية الماء جيدًا.

-تشوح الزبدة مع الدقيق وتضاف إليها القرفة والفانيليا واللبن تدريجيا حتى الحصول على القوام المطلوب.

-تضاف إليه الكريمة والسكر ويقلب ويرفع القرع في البايركس ويوضع عليه المكسرات مع رشة قرفة.

- يضاف فوقه البشاميل ويدخل الفرن لمدة 15 دقيقة ويرفع ويترك ليبرد ثم يقدم بالهنا.

- يكرمل السكر مع السوداني ثم يترك حتى يبرد ثم يجرش ويضاف إلى القرع ويقدم.