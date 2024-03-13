ليبيريا تقيل مسؤولي الموانئ في حملة على الفساد

أقالت هيئة الموانئ الوطنية في ليبيريا عشرة من كبار المسؤولين بعد اتهامهم بالفساد.

وقال سيكو حسين دوكولي، العضو المنتدب لشركة NPA، إن الأفراد متورطون في "الشؤون المالية" المخالفات.

وأضاف أن الأفراد ثبتت مسؤوليتهم "بعد تحقيق داخلي، القضية أحيلت إلى الشرطة لمحاكمتها لكن بعض الأفراد المتهمين يخططون لاتخاذ إجراءات قانونية ضد NPA.

وأوضح بيوو فلوموكو، أحد المتهمين، لبي بي سي "لقد تلقيت للتو خطاب فصل من الإدارة ، لكن محاميي قالوا إنه لا ينبغي لي التعليق على التفاصيل والادعاءات".

وصف مدير ميناء بوكانان السابق ، سيفيكوس بارسي جياه القرار سياسي، وقال إنه لم يتلق خطاب إنهاء رسمي.

وقال بارسي جياه إنه لم يتم إبلاغه بتحقيق داخلي.

كما أبلغت الهيئة الوطنية للشرطة عن سبعة من ضباط الموانئ البحرية بتهمة التآمر المزعوم. لسرقة ثلاث شاحنات من الأرز 20 قدما من مرافق الميناء ، الأسبوع الماضي.

وتتزامن حملة القمع التي شنتها الهيئة مع إعلان الرئيس جوزيف بواكاي الذي قال فيه إنه سيشكل فرقة عمل لمكافحة الفساد في البلاد.



