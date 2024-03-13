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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

رضا عبد العال: الأهلي استحق ركلة جزاء أمام البنك الأهلي

رضا عبد العال
رضا عبد العال

أكد رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تعرض للظلم في مباراة البنك الأهلي في المباراة التي أقيمت بينهما في بطولة الدوري الممتاز.

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وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق:" الأهلي كان يستحق ركلة جزاء في مباراة البنك الأهلي بعدما اصطدمت كرة حسين الشحات في يد أيمن أشرف لاعب البنك الأهلي ".


وتابع:" الأهلي كان يستحق التعادل على الأقل في مباراة البنك الأهلي وتعرض للظلم التحكيمي في اللقاء".

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