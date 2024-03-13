طارق مصطفى: البنك الأهلي حقق فوزاً مهماً على بطل أفريقيا

عبر طارق مصطفى المدير الفني لفريق البنك الأهلي عن سعادته الكبيرة بتحقيق الفوز أمام الأهلي في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الثلاثاء ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وقال طارق مصطفى في تصريحات عقب المباراة: “ حققنا فوزاً غالياً على حساب بطل أفريقيا، وحصدنا 3 نقاط مهمة ”.

وأضاف: “ عدلت من طريقة اللعب خلال احداث اللقاء ودفعت ببعض التغيرات المبكرة لسد بعض الثغرات ”.

وأكمل: “ أكدت على اللاعبين بين شوطى اللقاء على استغلال المساحات الخالية فى دفاعات الأهلى لإحراز أهداف وقد كان ”.

وأتم: “ أشكر جميع اللاعبين على روحهم القتالية العالية واصرارهم على الفوز وتنفيذ التعليمات بدقة شديدة ”.