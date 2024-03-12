برلماني: الإفراج الجمركي عن البضائع ومستلزمات الإنتاج سيؤدي لضبط الأسعار وتوفر السلع

أكد المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، أهمية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الإفراج عن البضائع والسلع في الجمارك، وأنها ستسهم في زيادة المعروض من السلع والمنتجات الغذائية والاستراتيجية ومواجهة غلاء الأسعار لبعض السلع بالأسواق.

وقال عثمان، إن قرار الإفراج عن البضائع يأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتعبيرا عن نجاح الإجراءات المتخذة من الدولة خلال الفترة السابقة، ويسهم فى توفير السلع بالأسواق ويحقق توازن وانضباط للأسعار.

ولفت عثمان إلى أن صفقة مشروع رأس الحكمة ساهمت من خلال التحويلات الأولية التي تمت في توفير سيولة نقدية من النقد الأجنبي وتوفير العملة الصعبة، مما يسهل إجراءات الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع.

وأوضح عضو مجلس النواب أن هذه القرارات تعد انفراجة ستسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة في ضوء ما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن خطة الإفراج التدريجي للبضائع والسلع الغذائية بالجمارك المصرية، موضحا أن الدولة كانت بحاجة لتدبير سيولة نقدية كبيرة وتوحيد لسعر الصرف، مشيراً إلى أن الإفراج عن البضائع ومستلزمات الإنتاج والمواد الخام سيساهم في انتعاش القطاع الصناعي وزيادة الإنتاج ودفع عجلة النمو الاقتصادي.