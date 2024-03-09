انخفاض أسعار اللحوم في مصر مع دخول شهر رمضان

شهدت أسعار اللحوم في مصر تراجعا في محال الجزارة، خاصة مع دخول شهر رمضان الكريم، لتسجل مستويات بين 380 إلى 450 جنيهًا.

أسعار اللحوم بالأسواق

وانخفضت أسعار اللحوم بالأسواق بقيمة 30 جنيهًا، متراجعة من مستوى 480 جنيهًا للكيلو، حيث تختلف أسعار اللحوم وفق كل محافظة وبحسب مناطق البيع أو قطعية اللحوم.

اللحم البرازيلي البقري

تتراوح الأسعار بين 290- 330 جنيها، في حين سجل سعر كيلو اللحم البرازيلى المكعبات الأحمر 330 جنيها.

واللحوم الهندي بسعر يتراوح بين 290 جنيها للمفروم، و390 جنيها للكندوز.

وسجل سعر كيلو اللحوم الجملي 300 و350 جنيها، والبرجر 350 جنيها، والكبدة الكندوز 400 جنيه فى المنافذ، والضانى البرقى بـ 450 جنيها.

أسعار اللحوم اليوم

وبلغ سعر اللحوم في وزارة التموين لكيلو اللحم الضأن المبرد لـ 250 جنيهًا، وكيلو اللحم الضأن الطازج لـ 270 جنيهًا وكيلو اللحوم البلدي الطازجة نحو 280 جنيهًا.

وفي منافذ وزارة الزراعة، بلغ سعر كيلو السجق نحو 90 جنيهًا، وسجّل سعر اللحم الضأن 135 جنيهًا ووصل سعر كيلو الكبدة لمستوى 135 جنيهًا، وسجّل سعر كيلو اللحم المفروم نحو 150 جنيهًا، بلغ سعر كيلو اللحوم البلدي الطازجة اليوم نحو 280 جنيهًا.