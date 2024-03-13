بركلات الترجيح.. آرسنال يتخطى بورتو إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

حقق فريق آرسنال الإنجليزي فوزاً صعباً على بورتو البرتغالي بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بتفوق الجانرز بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الدور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان بورتو قد فاز بنفس انتيجة في مباراة الذهب لتصبح انتيجة الإجمالية التعادل 1-1 ليتم اللجوء لركلات الترجيح لحسم بطاقة العبور لربع النهائي.

الشوط الأول



بدأ آرسنال المباراة بهجوم ضاغط بينما تراجع بورتو نسبياً لوسط ملعه مع إعتماده على الهجمات المعاكسة.

سدد ساكا كرة خطيرة في الدقيقة تصدى لها الحارس بصعوبة، قبل أن يرد إيفانيلسون بتسديدة قوية بجوار القائم لصالح بورتو.

فرض بورتو رتمه على ملعب المباراة وإنحصر اللعب في وسط الملعب رغم الإستحواذ النسبي للجانرز.

وفي الدقيقة الأخيرة ينجح تروسارد في خطف هدف التقدم لأصحاب الأرض لتنتهي احداث الشوط الأول بنتيجة 1-0 لآرسنال.

الشوط الثاني



جاءت بداية الشوط الثاني أكثر هادئة في ظل عدم سيطر أي من الفريقين على منطقة المناورات في الدقائق الأولى.

وفي الدقيقة 63 سدد فراتنسيسكو لاعب بورتو كرة قوية مرت إلى خارج المرمى، قبل أن ينتقل الإستحواذ في وسط الملعب للجانرز.

وكاد جابرييل خيسوس أن يسجل الهدف الثاني لآرسنال في الدقيقة 83 الا أن حارس بورتو تصدى لتسديدته ببراعة.

استمرت محاولات آرسنال لخطف الهد الثاني وحسم بطاقة العبور لربع النهائي دون جدوى ليطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأصل وتذهب المباراة إلى الأوقات الإضافية.

الأوقات الإضافية وركلات الترجيح

سيطر فريق بورتو على الوقت الإضافي الأولى الذي لم يشهد العديد من الفرص الخطيرة من الجانبين بإستثناء حاولة واحدة كانت من نصيب مهدي تاريمي الذي سدد كرة خطيرة في الدقيقة 97.

وفي الشوط الإضافي الثاني استحوذ آرسنال على وسط الملعب الا أنه لم يشكل أي خطورة على مرمى بورتو لتمتد المباراة الى ركلات الترجيح التي أنهاها آرسنال لصالحه بنتيجة 4-2.