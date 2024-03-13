آرسنال يتفوق على بورتو بهدف والمباراة للأوقات الإضافية

دوري أبطال أوروبا..

أنهى فريق آرسنال الوقت الأصلي من مباراته امام بورتو البرتغالي متقدماً بهدف دون رد، في إطار منافسات دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان آرسنال قد خسار مباراة الذهاب بنفس النتيجة، ليصبح غجمال نتيجة المباراتين 1-1 ويتم اللجوء للأوقات الإضافية.

الشوط الأول

بدأ آرسنال المباراة بهجوم ضاغط بينما تراجع بورتو نسبياً لوسط ملعه مع إعتماده على الهجمات المعاكسة.

سدد ساكا كرة خطيرة في الدقيقة تصدى لها الحارس بصعوبة، قبل أن يرد إيفانيلسون بتسديدة قوية بجوار القائم لصالح بورتو.

فرض بورتو رتمه على ملعب المباراة وإنحصر اللعب في وسط الملعب رغم الإستحواذ النسبي للجانرز.

وفي الدقيقة الأخيرة ينجح تروسارد في خطف هدف التقدم لأصحاب الأرض لتنتهي احداث الشوط الأول بنتيجة 1-0 لآرسنال.

الشوط الثاني

جاءت بداية الشوط الثاني أكثر هادئة في ظل عدم سيطر أي من الفريقين على منطقة المناورات في الدقائق الأولى.

وفي الدقيقة 63 سدد فراتنسيسكو لاعب بورتو كرة قوية مرت إلى خارج المرمى، قبل أن ينتقل الإستحواذ في وسط الملعب للجانرز.

وكاد جابرييل خيسوس أن يسجل الهدف الثاني لآرسنال في الدقيقة 83 الا أن حارس بورتو تصدى لتسديدته ببراعة.

استمرت محاولات آرسنال لخطف الهد الثاني وحسم بطاقة العبور لربع النهائي دون جدوى ليطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأصل وتذهب المباراة إلى الأوقات الإضافية.