محمد سامي: يوسف شاهين الأنجح لكن مش أكتر حد بحبه

علق المخرج محمد سامي، على مقارنته بالمخرج الكبير يوسف شاهين، وان الاخير هو الانجح ولكن ليس المفضل بالنسبة له.

وقال المخرج محمد سامي، خلال استضافته ببرنامج"اسرار" مع الاعلامية أميرة بدر، المذاع على قناة النهار: "يوسف شاهين جزء من التراث وهو انجح مني ومش اكتر مخرج بحبه، ومقارنتنا بالتراث ظلم لينا وتقليل منهم".

وتابع عن نجاحه في السينما ومقارنته بنجوم الزمن القديم قائلًا: "لو قبل العالم ان يصنع اساطير هنبقى زي زمان، وانا ناجح دراميا ومستني اعمل كده في السينما".

واضاف سامي في حديثه عن اعماله الجديدة قائلًا: "عندي افلام احسن بس بخاف ونفسي معملش اعمال تجارية، وبشتغل على فيلم كونغولي ومعايا حقوق القصة ومعالجة كاملة ومعايا كاتب معاه الاوسكار امريكاني وبيكتب في الفيلم، وكنت مرشح لست حلقات لمسلسل عالمي لكن مخرج تاني اللي عملها".

واستطرد قائلًا: "نفسي اخد الاوسكار ونفسي اوصل للعالمية بطريقتي، عمري ماطلبت من ربنا حاجة صغيرة بطلب بطمع دايماً".

برنامج اسرار تقدمه الإعلامية أميرة بدر على شاشة النهار يومياً في تمام الساعة التاسعة مساءً، تستضيف من خلاله عدد من نجوم الفن والرياضة والسياسة في مصر.