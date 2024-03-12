محمد سامي: مي عمر صاحبة الفضل في التحضير لنعمة الأفوكاتو

علق المخرج محمد سامي، على انتقادات دعمه المستمر وحبه لزوجته مي عمر، وعمله معها، وخاصة مسلسلها الذي يعرض الآن خلال شهر رمضان وهو "نعمة الأفوكاتو".

وقال المخرج محمد سامي، خلال استضافته ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار: “مي عمر بتخلي حياتي مستقرة، وبتدعمني جداً عشان انجح، وهي صديقتي صاحبة الرأي الصادق”.

وتابع سامي عن مسلسل نعمة الأفوكاتو والتي تقوم ببطولته زوجته مي عم قائلًا: “ نعمة الأفوكاتو من احسن المسلسلات اللي أنا عملتها، وانا كتبته وعرضته عليها وهي صاحبة اضافة ان نعمة تكون من الطبقة الاجتماعية دي، ومي بتاكل غيرنا لانها مينفعش تزيد جرام فالطبيعي، لكن في المسلسل لقيتها بتاكل عيش ومربى وحاجات غريبة عشان تتخن، وتقولي نعمة عايزة كده لانها من مشغوليتها مش مهتمة بجسمها، وبعد ما خلصنا قلبت البيت چيم ورجعت تاني للرياضة واتغيرت خلال 3 اسابيع.

برنامج "أسرار" تقدمه الإعلامية أميرة بدر على شاشة النهار يومياً خلال شهر رمضان، في تمام الساعة التاسعة مساءً، تستضيف من خلاله عدد من نجوم الفن والرياضة والسياسة في مصر.