حميد الشاعري يطلق أغنية "مش مركون ع الرف"

أطلق الفنان حميد الشاعري أحدث أعماله الغنائية والتي تحمل عنوان "مش مركون ع الرف"، وفور عرض الأغنية على شاشات القنوات، لاقى إشادات واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

الأغنية تحمل معاني إنسانية راقية، إذ تحث الإنسان على كيفية التغلب على اليأس والأزمات، وتبث روح الأمل في مرضى السرطان وخاصة الأطفال، ويظهر مع حميد الشاعري في كليب الأغنية مجموعة من الأطفال.

حميد الشاعري

تفاصيل أغنية "مش مركون ع الرف"

أغنية "مش مركون ع الرف" كلمات أيمن شوقي، وألحان شادي حسن، وتوزيع طارق عبد الجابر، وإخراج ميدو عادل، وتقول كلماتها:

انا مش مركون عالرف

انا هبنى بإيدى الحلم

انا هفضل اسابق لازم اكون فى بدايه الصف

أنا شخص جديد وهبدأ تانى م الاول

حياتى أكيد هتتغير هتتحول

بكل إراده أهد الصعب هتحمل

هحارب اليأس واشيله خلاص من جوايا

هدوس عالخوف وهبنى بقوتى بدايه

وطول منا بكسر الازمات واعديها

هشوف كل اللى بتمناه بقا معايا