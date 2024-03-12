بعد ضبطهن بسجارة حشيش.. إخلاء سبيل فتاتي الشيخ زايد

قررت جهات التحقيق المختصة بالجيزة، إخلاء سبيل فتاتي الشيخ زايد بعد ضبطهما بسيجارة حشيش في سيارة ملاكي قبل السحور، في أثناء خروجهما من حفلة في كافيه شهير بمنطقة أكتوبر.

وكانت أمرت جهات التحقيق المختصة بالجيزة بعرض فتاتي الشيخ زايد على الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات لهما، بعد ضبطهما بسيجارة حشيش في سيارة ملاكي قبل السحور في أثناء خروجهما من حفلة في كافيه شهير بمنطقة أكتوبر.

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على فتاتين بالشيخ زايد لتناولهما مخدرات في سيارة ملاكي قبل السحور، في أثناء خروجهما من حفلة في كافيه شهير بمنطقة أكتوبر.

وفي أثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم الشيخ زايد، تبين لهم توقف سيارة ملاكي وبها فتاتين تتناولان المواد المخدرة قبل السحور في أول يوم رمضان، على الفور تم القبض عليهن وإحالتهن لجهات التحقيق بأكتوبر.

وخلال التحقيقات أنكرت الفتاتان حيازتهما للمواد المخدرة، وأكدتا أن المواد المخدرة ملفقة لهما في أثناء وجودهما في أحد الطرق بمدينة الشيخ زايد بأكتوبر.