انتشال 38 شخصا من متن قارب مهاجرين في جزر الكناري

قال رجال إنقاذ بحريون إسبان، إنهم انتشلوا 38 شخصا أحياء وانتشلوا رفات اثنين آخرين من قارب مهاجرين غادر غرب أفريقيا وكان يحاول الوصول إلى جزر الكناري.

ورصدت سفينة تجارية القارب على بعد 140 كيلومترا جنوب غران كناريا .

وتم إجلاء أربعة أشخاص في حالة حرجة إلى مستشفى على متن طائرتي هليكوبتر، بينما تم نقل 34 آخرين بالقوارب إلى ميناء أرغينيجين، حسبما ذكرت خدمة الإنقاذ البحري الإسبانية، ومن بين الناجين سبع نساء.

وتواجه السلطات الإسبانية تدفقا للمهاجرين واللاجئين من غرب أفريقيا يصلون إلى الأرخبيل، وهو نقطة انطلاق إلى أوروبا القارية.

وصل ما يقرب من 12,000 شخص فروا من الفقر والصراع وعدم الاستقرار في غرب إفريقيا إلى جزر الكناري في الشهرين الأولين من العام، وفقا لوزارة الداخلية الإسبانية، أي أكثر من ستة أضعاف العدد المسجل خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ينطلق معظم المهاجرين من الساحل الموريتاني على متن قوارب صيد حرفية تسمى pirogues ويبحرون لعدة أيام ضد الرياح والتيارات القوية في المحيط الأطلسي.

بينما نجا الآلاف من الناس من هذه الرحلة المحفوفة بالمخاطر ، مات الكثيرون أو اختفوا على طول الطريق ، وكانت الرفات تغسل أحيانا عبر المحيط الأطلسي.

وفي الأسبوع الماضي، تم العثور على زورقين غادرا موريتانيا إلى إسبانيا على بعد مئات الكيلومترات، بالقرب من أرخبيل الرأس الأخضر، بعد فشلهما في الوصول إلى وجهتهما، وفقا للشرطة.

تم إنقاذ أحد عشر ناجيا من قارب واحد وخمسة آخرين من القارب الثاني ، لكن شخصا واحدا توفي لاحقا كما تم العثور على خمس جثث ويعتقد أن عشرات آخرين فقدوا في البحر.