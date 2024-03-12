أطعمة تخفض مستويات الكوليسترول الضار في الجسم

قد يتأثر مستوى الكوليسترول في الجسم سلبيًا خلال شهر رمضان، في حالة تناول الأطعمة المسببة في ارتفاع نسبته بالدم، لذا يجب التعرف على الأطعمة التي تنظم نسبة الكوليسترول في الدم.

أطعمة تخفض الكوليسترول في الجسم

ووفقًا لما ذكره موقع "روسيا اليوم"، نقدم إليك فيما يلي قائمة بالأطعمة المسموح تناولها لمرضى الكوليسترول، وتجنبهم التعرض لأي مضاعفات صحية خطيرة..

الشوفان

يحتوي على ألياف قابلة للذوبان تقلل مستوى الكوليسترول الضار، كما تعيق امتصاصه في مجرى الدم.

الحبوب الكاملة

تناول الأطعمة التي تحتوي على الحبوب الكاملة يقلل من نسبة الكوليسترول الضار، لأنها تحتوي على نسبة عالية من الألياف القابلة للذوبان.

الأسماك

غنية ب أوميجا 3، الذي يخفض مستوى الكوليسترول السيئ في الجسم.

المكسرات

تناول 2-3 حصص من المكسرات يوميًا يقلل من الكوليسترول الضار في الجسم.