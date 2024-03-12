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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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تامر حبيب يكشف عن أكبر مأساة في حياته (فيديو)

الفنان تامر حبيب
الفنان تامر حبيب

أكد السيناريست تامر حبيب، أن حياته شهدت الكثير من التحولات، وجزء منها كوميدي، وجزء آخر تراجيدي وآخر فانتازي".

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وأضاف تامر حبيب، خلال حواره ببرنامج “ع المسرح”، على فضائية “الحياة” مساء اليوم
، أن طبيعة عمله تجعله يحلل الأمور بشكل دقيق، مشيرا إلى أن إنه خاض الكثير من التجارب، ومن لديه الموهبة، يعلم جيدا كيف يمتص الأمور ويحللها.

 وفاة أمي هي قمة المأساه في حياتي

وتابع تامر حبيب، أن وفاة أمي هي قمة المأساه في حياتي، وأيضا عندما توفي والدي لم أكن أعلم مشاعر المحبة التي كان يكنها لي.

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