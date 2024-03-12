تامر حبيب يكشف عن أكبر مأساة في حياته (فيديو)

أكد السيناريست تامر حبيب، أن حياته شهدت الكثير من التحولات، وجزء منها كوميدي، وجزء آخر تراجيدي وآخر فانتازي".

وأضاف تامر حبيب، خلال حواره ببرنامج “ع المسرح”، على فضائية “الحياة” مساء اليوم

، أن طبيعة عمله تجعله يحلل الأمور بشكل دقيق، مشيرا إلى أن إنه خاض الكثير من التجارب، ومن لديه الموهبة، يعلم جيدا كيف يمتص الأمور ويحللها.

وفاة أمي هي قمة المأساه في حياتي

وتابع تامر حبيب، أن وفاة أمي هي قمة المأساه في حياتي، وأيضا عندما توفي والدي لم أكن أعلم مشاعر المحبة التي كان يكنها لي.