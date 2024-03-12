عاجل
بعد تحرير الإذاعة.. البرهان يتناول الأفطار مع المواطنين في أمدرمان
الثلاثاء 12 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الزمالك يتاخر بهدف أمام الجونة في الشوط الأول

مباراة الجونة والزمالك
مباراة الجونة والزمالك

أنهى فريق الزمالك الشوط الأول من مباراته أمام مضيفه الجونة متخراً بهدف دون رد في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

txt

الزمالك والجونة.. 30 دقيقة سلبية والاستحواذ للأبيض

بدأ الزمالك الشوط بهجوم ضاغط بحثاً عن خطف هدف مبكر يربك حسابات الجونة المتكتل دفاعياً كما هو متوقع.

واهدر أحمد حمدي أخطر فرص الشوط في القيقة الرابعة بعد إنفراد تام بالحارس الذي تصدى للكرة بصعوبة.

وكاد محمود علاء في الدقيقة 6 أن يخطف هدف التقدم للأبيض إلا أن تسديدته إرتدت من أحد المدافعين إلى ركنية جديدة.

تماسك الجونة بعد مرور الربع ساعة الأولى وبدأت هجمات المرتدة تشكل خطورة كبيرة على دفاعات الزمالك.

وفي الدقيقة 30 نجح رضا صلاح في خطف هدف التقدم لجونة بعد انفراد تام بالحارس محمد صبحي.

ضغط الزمالك بحثاً عن تعديل النتيجة ون جدوى لتنتهي أحداث الشوط الأول بنتيجة 1-0 لصالح الجونة.

الجريدة الورقية