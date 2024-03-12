الزمالك يتاخر بهدف أمام الجونة في الشوط الأول

أنهى فريق الزمالك الشوط الأول من مباراته أمام مضيفه الجونة متخراً بهدف دون رد في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

بدأ الزمالك الشوط بهجوم ضاغط بحثاً عن خطف هدف مبكر يربك حسابات الجونة المتكتل دفاعياً كما هو متوقع.

واهدر أحمد حمدي أخطر فرص الشوط في القيقة الرابعة بعد إنفراد تام بالحارس الذي تصدى للكرة بصعوبة.

وكاد محمود علاء في الدقيقة 6 أن يخطف هدف التقدم للأبيض إلا أن تسديدته إرتدت من أحد المدافعين إلى ركنية جديدة.

تماسك الجونة بعد مرور الربع ساعة الأولى وبدأت هجمات المرتدة تشكل خطورة كبيرة على دفاعات الزمالك.

وفي الدقيقة 30 نجح رضا صلاح في خطف هدف التقدم لجونة بعد انفراد تام بالحارس محمد صبحي.

ضغط الزمالك بحثاً عن تعديل النتيجة ون جدوى لتنتهي أحداث الشوط الأول بنتيجة 1-0 لصالح الجونة.