الزمالك والجونة.. 30 دقيقة سلبية والاستحواذ للأبيض

سيطر التعادا السلبي بدون أهداف علي اول 30 دقيقة من المباراة التي تجمع فريقي الزمالك والجونة باستاد خالد بشارة في الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

واستخوذ لاعبو الزمال علي مجريات ال30 دقيقة الأولي بعدما اضاع لاعبوه أكثر من فرصة للتهديف.

حيث اشاع احمد حمدي لاعب الزمالك فرصة خطيرة في اول دقائق المباراة بعدما استلم كرة عرضة من جهة اليمين من عمر جابر ولكن تصدي لها حارس الجونة.

كما اضاع محمود علاء مدافع الزمالك فرصة للتسجيل بعدما سدد كرة من داخل منطقة الجزار ارتطمت في دفاعات الجونة وخرجت ضربة ركنية.

و يضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع : أحمد فتوح – حمزة المثلوثي – محمود علاء – عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – محمد أشرف “روقا” – أحمد حمدي.

خط الهجوم : ناصر ماهر – سامسون أكينيولا- محمود عبد الرازق “شيكابالا”.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد و حسام عبد المجيد ومصطفى الزناري ومحمد شحاتة وسيد عبد الله “نيمار” و عبد الله السعيد ويوسف أوباما ومصطفى شلبي وناصر منسي .