الشماس بولس ملاك يترأس "أحد الكنوز" بكنيسة مارجرجس

يترأس الشماس بولس ملاك، الأحد المقبل، اولى فعاليات احاد الصوم الكبير والذي يأتي ضمن برنامج النهضة الروحية بكنيسة مارجرجس بمنطقة العزبة بدءاً من الساعة الخامسة والنصف مساءً.

يحمل اللقاء عنوان "أحد الكنوز"

ويشهد آحاد الصوم عدة طقوس أيضًا تتضمن وعادة لا تُصلى عشية إلا فى يوم السبت فقط، وفى يوم الأحد تُقام صلاة المساء، والألحان تكون بطقس الصوم ولا يستخدم الدف إلا فى أيام السبوت والآحاد فقط، كما يتردد أرباع الناقوس الخاصة ولا تقال الطِلبة ولا تُعمل ميطانيات بمشاركة أبناء الكنيسة و المصلين وتقال الذكصولوجيا والإنجيل "جي بين يوت"، ويطرح المزمور ويقرأ الإنجيل قبطيًا وعربيًا ثم الختام، ويستمر هذه الطقوس إلى أن تعلن الكنيسة عن انتهاء الصوم بإقامة مايعرف كنسيًا بـ"سبت النور".

وكما ورد في المراجع المسيحية، ورد ذكر هذه الفترة بالكتاب المقدس بـ(متي4:2) وذكرى صوم الموعوظين 40 يومًا قبل قبول سر المعمودية وكانوا يقوموا بالوعظ يوميًا خلال هذه الفترة التي كانت تنتهي بأحد التناصر و بعد سر العماد إنضم صوم 15 يومًا آخرين من المومنين حتى أصبح متواصلًا حتى عيد القيامة المجيد.



يخصص خلال آحاد الصوم قصة جديدة ويطلق على كل "أحد" من الاسبوع خلال تلك الفترة لقبًا خاصًا يروي حدثًا موثرًا في تاريخ المسيحية.

ويستهل بـ"أحد الرفاع" خلال اسبوع الاستعداد، ثم "أحد الكنوز" يعتبره المسيحيون هدية روحية إلى الملكوت، أي هدية المخلص للمؤمنين،ويأتي كبداية الاسبوع الثاني من الصوم وعرف بهذا الإسم نسبة لوصية المسيح بأهمية النظر إلى الجانب الروحي والسعي لتحقيق الثراء الروحي وليس المال، كما ورد في "مت (19:6 )، " لا تكنزوا لكم كنوزًا على الأرض بل اكنزوا لكم كنوزًا فى السماء".