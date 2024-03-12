علاقة وجبة الإفطار بمرض السكري من النوع الثاني

حذرت دراسة حديثة من مخاطر تناول الإفطار في وقت متأخر من النهار، مشيرة إلى إنها قد تعزز فرص الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

أضرار تأخير موعد الإفطار

ووفقًا لما ذكره موقع "ذا صن"، خلصت نتائج الدراسة إلى أن من يتناول الإفطار بعد الساعة 9 صباحًا أكثر عرضة للإصابة بالسكري مقارنة بأولئك الذين ينهونها بحلول الساعة 8 صباحًا، كما أن تناول وجبة العشاء بعد الساعة العاشرة يزيد من خطر الإصابة أيضًا.

كما أوضحت الدراسة ضرورة التفكير جيدًا في موعد تناول الافطار لتقليل مخاطر الإصابة بمرض السكري، فمن المعروف أن تخطي وجبة الإفطار يؤثر على التحكم في الجلوكوز والدهون، وكذلك مستويات الأنسولين.

ويرتبط مرض السكري من النوع 2 بالعديد من عوامل الخطر القابلة للتعديل، بما في ذلك النظام الغذائي غير الصحي وقلة النشاط البدني والتدخين.