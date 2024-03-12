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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من موقعة الاتحاد والهلال

الهلال والاتحاد
الهلال والاتحاد

سيطر التعادل السلبي على مجريات الشوط الأول من مباراة اتحاد جدة أمام الهلال، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا لهذا الموسم 2023/2024.

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لم ينجح الفريقان في تقديم المستويات المنتظرة للجماهير العربية والسعودية، حيث كان هناك حذر كبير من العميد والزعيم.
وشهد الشوط استحواذًا على الكرة من جانب لاعبي الاتحاد على الكرة، حيث أمتلكوا الكرة بنسبة 52%، مقابل 48% لصالح لاعبي الهلال.
وكان الهلال قد حقق الفوز على نظيره الاتحاد بهدفين نظيفين خلال الأسبوع الماضي، في ذهاب الدور ربع النهائي، في المواجهة التي شهدها ملعب "المملكة" معقل الزعيم.
وانطلقت مواجهة اتحاد جدة أمام الهلال في التاسعة من مساء اليوم، في الموقعة التي يشهدها ملعب الجوهرة معقل العميد السعودي.
وبدأ الهلال المباراة بالتشكيل التالي:
حراسة المرمى: محمد العويس.
خط الدفاع: سعود عبد الحميد، كوليبالي، علي البليهي، ياسر الشهراني.
خط الوسط: برونو نيفيز، سلمان، سافيتش.
خط الهجوم: مالكوم، ميتروفيتش، سالم الدوسري.

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