شيكابالا يقود تشكيل الزمالك أمام الجونة في لقاء الدوري

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة الجونة المقرر لها في التاسعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء باستاد خالد بشارة في الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

و يضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع : أحمد فتوح - حمزة المثلوثي - محمود علاء - عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - أحمد حمدي.

خط الهجوم : ناصر ماهر - سامسون أكينيولا- محمود عبد الرازق "شيكابالا".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد و حسام عبد المجيد ومصطفى الزناري ومحمد شحاتة وسيد عبد الله "نيمار" و عبد الله السعيد ويوسف أوباما ومصطفى شلبي وناصر منسي .