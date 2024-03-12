أطعمة مهمة تعزز صحة العظام والأسنان

الكالسيوم من العناصر الغذائية المهمة لتعزيز صحة العظام والأسنان، نظرًا لأنه العنصر الكيميائي الأكثر انتشارا في الطبيعة وأساس بناء الهيكل العظمي.

أطعمة غنية بالكالسيوم

ووفقًا لما ذكره موقع صحيفة هيلث شوت، نستعرض فيما يلي أبرز الأطعمة الغنية بالكالسيوم وتعزز صحة العظام والأسنان بشكل فعال..

الجبن بأنواعه

من العناصر الغنية بعنصر الكالسيوم، حيث تحتوي 30جم من البارميزان والشيدر على 18 ٪؜ من حاجة الجسم اليومية للكالسيوم.

السردين

تشتهر أسماك السردين الصغيرة بأنها غنية بالكالسيوم، بالإضافة الى احتوائها أحماض أوميجا 3 الدهنية.

السالمون

مصدر ممتاز للكالسيوم، بالأخص في حال استهلاكه عظامه الطرية.

البقوليات

من أهم المواد الغذائية التي تحتاجها العظام. لاحتوائها على الكالسيوم ونسبة عالية من الألياف الغذائية التي تحمي الجهاز الهضمي وتمنح الشعور بالشبع.

السبانخ

قد تجد أنّ السبانخ أحد الأطعمة التي يُنصح بها عند البحث عن أطعمة تقوي العظام، وذلك لاحتواء السبانخ على نسبة جيدة من الكالسيوم، وبالإضافة إلى ذلك فهو غني بالألياف وفيتامين أ والحديد.

البطاطا الحلوة

تحتوي البطاطا الحلوة على نسبة جيدة من البوتاسيوم والمغنسيوم، إذ يُعد كل منهما ضروريًا للحفاظ على قوة العظام وصحتها.

الأسماك الدهنية

تعد الأسماك الدهنية أحد الأمثلة المهمة على أطعمة تقوي العظام، وذلك بسبب احتوائها على فيتامين د الذي يُساعد في امتصاص الكالسيوم.

تتضمن الأسماك الدهنية سمك السلمون والتونة وغيرها.

عصير البرتقال

يحتوي كوب عصير البرتقال على العديد من العناصر الغذائية الضرورية لبقاء العظام قوية وذات صحة جيدة، إذ يُعد عصير البرتقال أحد المصادر الغنية بفيتامين د والكالسيوم.

التين

يُعد التين أحد أنواع الفاكهة التي قد تجدها عند البحث عن أطعمة تقوي العظام، إذ يحتوي التين على الكالسيوم والمغنيسيوم وغيرها من العناصر الغذائية، والتي تُساعد على تعزيز صحة العظام.

زبدة اللوز

يمكن صناعة زبدة اللوز من اللوز المطحون، إذ تُساهم بشكل فعال في تقوية العظام والمحافظة على صحتها، وذلك لاحتوائها على الكالسيوم والبوتاسيوم بنسب جيدة.

الكيوي

يحتوي الكيوي على العديد من العناصر الغذائية اللازمة لصحة العظام وقوتها، إذ يحتوي على الكيوي على الكالسيوم والعديد من الفيتامينات، مثل: فيتامينات أ، وفيتامين ج.

عصير الطماطم

يُعد عصير الطماطم أحد خيارات التي الأطعمة التي تقوي العظام، إذ يحتوي على العديد من العناصر الغذائية من فيتامين أ وفيتامين ج والمغنيسيوم والكالسيوم والقليل من فيتامين ك.

