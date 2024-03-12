غرق طقل 15 بقرية سلوى مركز كوم امبوا بأسوان

شهدت مركز كوم امبوا وبالتحديد قرية سلوى مع أذان المغرب لحظة الفطار ، غرق طفل 15عام بعد أن لفظ انافسه الاخيره، اثناء السباحة بإحدى الترعات، ولم يتبين سبب الوفاه .



جاء ذالك بعد أن تلقي وحدة إسعاف كوم امبوا، بالعثور علي جثه" طفل 15 عام" ويدعي “عصام صابر محمود” من ابناء قرية سلوى، فور غرقه بإحدى الترعات بقرية سلوى، التابعه لمركز كوم أمبوا,

علي الفور توجهة سيارة الإسعاف لنقل جثمان الطفل، لمشرحة كوم امبو.

وجاري التحقيق حول سبب الوفاه الان بمشرحة كوم امبوا، وفي انتظار رأي الطبيب الشرعي حول اسباب الوفاه.