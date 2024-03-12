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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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جريمة مروعة.. أحمد موسى ينشر أسماء الرهبان المصريين المقتولين في جنوب إفريقيا

الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى

علق الإعلامي أحمد موسى على حادث مقتل ثلاثة رهبان مصريين في جنوب إفريقيا، واصفًا الواقعة بالجريمة المروعة والمؤسفة.

وكتب الإعلامي عبر حسابه بموقع إكس : “شهدت جنوب إفريقيا اليوم جريمة مروعة ومؤسفة عندما تعرض ثلاثة من رهبان الكنيسة المصرية بدير القديس مارمرقس لاعتداء إجرامي أدى إلى استشهادهم”.

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رئيس الإنجيلية يعزي البابا تواضروس في حادث الآباء الرهبان

وذكر أسمائهم مغردًا وهم: "الراهب القمص تكلا الصموئيلي والراهب يسطس أفا ماركوس والراهب مينا ماركوس".

وأكمل: “ويتابع قداسة البابا تواضروس الثاني لحظة بلحظة كافة التفاصيل والتحقيقات التي تجريها سلطات جنوب إفريقيا والتي انتقلت للدير، كما انتقل السفير المصري في جوهانسبرج لمتابعة التحقيقات”.

 

وشهد دير القديس مرقس والأنبا صموئيل المعترف في جنوب أفريقيا، حادثا مأساويا صباح اليوم الثلاثاء، حيث دخل مجهولون إلى الدير وقاموا بذبح ثلاثة رهبان وقطع أعناقهم.

وأفادت مصادر كنيسة أن السفارة المصرية في جنوب أفريقيا تتابع تفاصيل الحادث وتطوراته، فيما تقوم النيابة العامة في جنوب أفريقيا بتحقيقات داخل الدير واستجواب أي شخص له صلة بالدير.

ويتابع قداسة البابا تواضروس الثاني لحظة بلحظة كل التفاصيل الخاصة بهذا الحادث، انتظارًا لمعرفة أسبابه.

والكنيسة إذ تعرب عن الألم الشديد لوقوع مثل هذا الحادث المفجع، تتقدم بخالص التعزية لأسر الرهبان الثلاثة، وهي مملوءة بالثقة أن الله الرحوم العادل هو وحده القادر على منح العزاء وكشف الحقائق.

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