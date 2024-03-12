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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مشاهدة مباراة الزمالك والجونة بمؤجلات الجولة ١٥ للدوري

الزمالك
الزمالك

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضيفًا على نظيره الجونة ، في تمام التاسعة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء على ملعب ستاد خالد بشارة بمحافظة البحر الأحمر ، في مواجهة مؤجلة من الجولة 15 لبطولة الدوري الممتاز.

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حال عبوره إلى نصف النهائي والنهائي .. الأهلي يخوض مواجهات إياب أبطال أفريقيا على ملعبه

ويأتي ترتيب الزمالك في جدول مسابقة الدوري قبل مواجهة الليلة أمام الجونة عند المركز ال 13 برصيد 15 نقطة 15 نقطة ، بعد خوضه  10 مباريات، محققاً الفوز في 4 لقاءات والتعادل فى 3 مباريات وخسارة ثلاثة أيضاً.
وسجل لاعبو الأبيض بالمسابقة حتى الآن 15 هدفاً وتلقى مرماه ١٠ أهداف.

وعادت بعثة الفريق الأبيض من السعودية صباح السبت الماضي ، بعد خسارة لقب كأس مصر أمام الأهلي خلال اللقاء الذي أقيم بينهما الجمعة الماضي على ملعب الأول بارك بثنائية من دون رد.

وطالب البرتغالي جوميز لاعبي الأبيض بطي صفحة مواجهة الكأس على أن يستأنف الفريق تدريباته الجماعية اليوم الأحد استعدادًا لاستكمال مشواره بمسابقة الدوري.

لمشاهدة اللقاء من خلال الضغط هنا ..

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