وزير الشباب والرياضة يستقبل الطفل آدم نجل الشهيد العقيد حازم إبراهيم

بعد تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي له بحفل يوم الشهيد..

استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الطفل آدم نجل الشهيد العقيد حازم إبراهيم ووالدته، وذلك عقب تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي له خلال الاحتفال بيوم الشهيد، والذي أقيم السبت الماضي.

وخلال اللقاء، أعرب وزير الشباب والرياضة عن خالص تعازيه للطفل آدم وعائلته في فقيدهم، مؤكداً أن تضحيات الشهداء لن تنسى وأن مصر ستظل وفية لأبنائها الذين بذلوا أرواحهم من أجل الوطن، مؤكداً على تقدير الدولة المصرية لأسر الشهداء وحرصها على رعايتهم.

وخلال اللقاء، قام الدكتور أشرف صبحي بالتواصل مع الدكتور طارق راشد رئيس مجلس إدارة نادي وادى دجلة لكون الطفل آدم عضو بالنادي، لبحث إمكانية انضمام الطفل "آدم" لأكاديمية النادي في لعبة كرة القدم، أو احد فرق نادي دجلة بعد اختباره.

وأعرب الطفل آدم عن شكره وتقديره لوزير الشباب والرياضة على استقباله، وسعيه لاشراكه في الأنشطة والفعاليات التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة، فضلاً عن توجيه سيادته لاشراكه بمشروع كابيتانو مصر بعد اختباره من قبل اللجنة الفنية.

حضر اللقاء اللواء إيهاب بشير الوكيل الدائم بوزارة الشباب والرياضة، اللواء عبد الرحمن شلش رئيس الإدارة المركزية للمدن الشبابية.



