أتلتيكو مدريد وإنتر ميلان.. الموعد والقنوات الناقلة

يستعد متابعي كرة القدم الأوروبية لمشاهدة مواجهة قوية ومثيرة تجمع أتلتيكو مدريد بنظيره إنتر ميلان، ضمن منافسات إياب دور ال 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم 2023/2024.



وكان لقاء الذهاب والذي أقيم بإيطاليا قد شهد تفوق الإنتر على الروخيبلانكوس بهدف نظيف، لتكون مواجهة إسبانيا مثيرة وقوية.

موعد مباراة أتلتيكو مدريد وإنتر ميلان

تنطلق مباراة أتلتيكو مدريد أمام إنتر ميلان في العاشرة من مساء الغد الأربعاء، في المباراة التي يشهدها ملعب "ميتروبوليتانو" معقل الفريق الإسباني.

القنوات الناقلة لمواجهة أتلتيكو مدريد وإنتر ميلان

ومن المقرر إذاعة مباراة بوروسيا دورتموند أمام بي إس في أيندهوفن عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، والتي تعد الوكيل الحصري في شمال إفريقيا والشرق الأوسط.