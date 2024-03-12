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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أتلتيكو مدريد وإنتر ميلان.. الموعد والقنوات الناقلة

أتلتيكو مدريد وإنتر
أتلتيكو مدريد وإنتر

يستعد متابعي كرة القدم الأوروبية لمشاهدة مواجهة قوية ومثيرة تجمع أتلتيكو مدريد بنظيره إنتر ميلان، ضمن منافسات إياب دور ال 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم 2023/2024.

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تشكيل بوروسيا دورتموند المتوقع أمام أيندهوفن


وكان لقاء الذهاب والذي أقيم بإيطاليا قد شهد تفوق الإنتر على الروخيبلانكوس بهدف نظيف، لتكون مواجهة إسبانيا مثيرة وقوية.

موعد مباراة أتلتيكو مدريد وإنتر ميلان

تنطلق مباراة أتلتيكو مدريد أمام إنتر ميلان في العاشرة من مساء الغد الأربعاء، في المباراة التي يشهدها ملعب "ميتروبوليتانو" معقل الفريق الإسباني.

القنوات الناقلة لمواجهة أتلتيكو مدريد وإنتر ميلان

ومن المقرر إذاعة مباراة بوروسيا دورتموند أمام بي إس في أيندهوفن عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، والتي تعد الوكيل الحصري في شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

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