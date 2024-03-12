مياه سوهاج تبحث نتائج لجنة محاكاة الجهاز التنظيمى لمياه الشرب والصرف الصحي

قال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج أن الشركة عقدت إجتماعا موسعا ضم رؤساء القطاعات والمناطق والأفرع والمديرى العموم وذلك لمناقشة نتائج لجنة محاكاة الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحى واستعراض نتائج مراجعة الجهاز التنظيمى لمياه الشرب والصرف الصحي لرفع كفاءة المنظومة التجارية .





وأضاف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أن الإجتماع تناول اأيضا نتائج تطبيق سياسات الحوكمة والترشيد والتى تشمل تغيير العدادات العاطلة والوصلات الخلسة وتقليل الفاقد وزيادة نسب التحصيل وكذلك دور المناطق والافرع فى متابعة كافة محطات مياه الشرب والصرف الصحي ومدى الإلتزام بخطط الصيانة الدورية والوقائية والإلتزام بتامين بيئة العمل ووسائل السلامة والصحة المهنية وترشيد الطاقة وذلك لضمان التشغيل الامثل على مدار 24 ساعة وتشغيل منظومات المراقبة بجميع مواقع المحطات والتاكد من مراقبة عنابر التشغيل وجودة المياه المنتجة ومطابقتها للمواصفات القياسية وكذلك مطابقة السيب النهائى بمحطات معالجة الصرف الصحى.





وأوضحت إنجي جمال مدير إدارة العلاقات العامة الداخلية والخارجية أنه على هامش الإجتماع تم تكريم العاملين بإدارة نظم المعلومات الجغرافية لحصولهم على المركز الثاني بتقييم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف االصحي وكذلك العاملين بإدارة التوظيف وتقييم الأداء لدورهم فى تطوير نماذج التقييم للعاملين وتفعيل برنامج الكتروني للتقييم هذا بالإضافة إلى تكريم المحصلين الحاصلين على نسبة تحصيل 100% فى الفترة من يناير 2023 حتى يناير 2024 وكذلك العاملين بالمحطات النقالي الحاصلة على الأربعة مراكز الاولى بتقييم المحطات النقالى وهى محطة مياه نجع عبد النبى بفرع جرجا ومحطة مياه الاحايوة رقم 1 بفرع اخميم ومحطة مياه الفراسية بفرع ساقلتة ومحطة مياه الظهير الصحراوى بفرع أخميم.