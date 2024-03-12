على جمعة: العفاف شرط الصداقة بين الولد والبنت (فيديو)

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، ورئيس لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، علي سؤال فتاة، حول هل الصداقة بين الولد والبنت مباحة، وفى بنات بتقول "ده البيست فريند بتاعي"؟.

وقال، خلال حلقة برنامج "نور الدين"، المذاع على القناة الأولي، اليوم الثلاثاء: "الصداقة بين البيت والولد مباحة، ما دام فيها عفاف، فإذا لم يكن هناك عفاف يصبح الأمر خطأ، مش عاوز أقول كلام وميطلعش دقيق، لما نقول الصداقة بين البنت والولد مباحة، فحد يفهم إنها ممكن تحصل زيادة عن اللزوم، فتقول اعملها، لكن فى ضابط وحد للعلاقة دى وهى العفاف".

وأوضح: "فى بنات بتقول (ده البسيت فريند بتاعى)، علشان مسمعتش الكلام بتاعى، وفى ناس تانى بترفض الصداقة بين البنت والولد، علشان عندهم فكر إنه ضد العفاف، خلاص اتحلت لازم نفهم الناس إننا بشر مجتمعين اجتماع بشرى، وعندى حد اسمه جار ورفيق وزميل العلاقة بين قائم على العفاف".