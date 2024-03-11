علي جمعة يكشف سبب عدم نزول الإسلام من بداية الخلق

كشف الدكتور علي جمعة، مفتى الجمهورية السابق ورئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، سبب عدم نزول الإسلام من البداية ما دام أن هو الدين الصحيح، وسبقه العديد من الديانات الأخرى.

وقال “جمعة” خلال تقديمه برنامجه "نور الدين" والمذاع عبر القناة الأولى"، اليوم الإثنين، إن الديانات السابقة حدث فيها نوع من النسيان والتفريط، فلما أرسل الله سبحانه وتعالى آدم ثم نوح ثم إبراهيم، كان الناس تتبع الديانة بعض الوقت ثم تدخل في عبادة الأوثان فيرسل رسالة بعدها، ولكن الإسلام جاء الدين الخاتم، فليس هناك ديانة أخرى أو نبي آخر، ولذلك قالوا لعله آخره ليقدمه

وتحدث جمعة عن عدم تحريف الإسلام مثل باقي الديانات، قائلا:"العبرة ليس في ذلك كما أن ليس جميع الديانات الأخرى غير الإسلام محرفة، وإنما العبرة في كيفية حفاظ المسلمين على كتابهم وسنة نبيهم وذلك من خلال العلوم، حيث حافظوا على القرآن الكريم بعلم القراءات، وحافظوا على السنة النبوية بعلم الحديث، بجانب علم اللغة وأصول الفقه، وهي علوم من إلهام وتوفيق الله سبحانه وتعالى، مكنت المسلمين أن يكونوا أهل علم وتوثيق".

وخلال الحلقة سألت الطفلة الدكتور على جمعة قائلة: "فيه ديانات أخرى غير ديانة الإسلام زى المسيحية ولها رسل مثل سيدنا عيسى وكتب من السماء.. ليه المسلمين بس اللى هيدخلوا الجنة"، ليرد عليها الدكتور على قائلا: "مين قالك أن المسلمين بس اللى هيدخلوا الجنة بس.. دى معلومة مغلوطة لأن ربنا قال غير كده.. ربنا قال: "إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون".. يبقى الآية واضحة جدا أنه الدين عند الله الإسلام وكله اسمه إسلام عندنا".