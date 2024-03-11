علي جمعة: دخول الجنة لا يقتصر على المسلمين فقط ( فيديو)

تلقى الدكتور علي جمعة، مفتي الديار السابق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، سؤالا مفاده:"فيه ديانات أخرى غير ديانة الإسلام زى المسيحية ولها رسل مثل سيدنا عيسى وكتب من السماء.. ليه المسلمين بس اللى هيدخلوا الجنة"؟ خلال حلقة برنامج «نور الدين»، من أحد الأطفال المشاركين والحاضرين معه في الحلقة.

وقال “جمعة” خلال الحلقة: إنه :"مين قالك أن المسلمين بس اللى هيدخلوا الجنة بس.. دى معلومة مغلوطة لأن ربنا قال غير كده.. ربنا قال: "إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون".. يبقى الآية واضحة جدا أنه الدين عند الله الإسلام وكله اسمه إسلام عندنا".

وأكد جمعة على أن الله أمرنا في دين الإسلام بكل الخير، ولم يأمرنا بأي شي سيئ إطلاقا، متعجبا: «هل الأمر السيء في الإسلام هو الصيام والصلاة أو عدم ظلم الآخرين أو النهي عن الكذب!!»، لذلك من هنا عرفنا أن هذا الدين هو الحق والصحيح.

علي جمعة يتحدث عن عدم تحريف الإسلام

وتحدث جمعة عن عدم تحريف الإسلام مثل باقي الديانات، قائلا:"العبرة ليس في ذلك كما أن ليس جميع الديانات الأخرى غير الإسلام محرفة، وإنما العبرة في كيفية حفاظ المسلمين على كتابهم وسنة نبيهم وذلك من خلال العلوم، حيث حافظوا على القرآن الكريم بعلم القراءات، وحافظوا على السنة النبوية بعلم الحديث، بجانب علم اللغة وأصول الفقه، وهي علوم من إلهام وتوفيق الله سبحانه وتعالى، مكنت المسلمين أن يكونوا أهل علم وتوثيق".

وخلال الحلقة سألت الطفلة الدكتور على جمعة قائلة: "فيه ديانات أخرى غير ديانة الإسلام زى المسيحية ولها رسل مثل سيدنا عيسى وكتب من السماء.. ليه المسلمين بس اللى هيدخلوا الجنة"، ليرد عليها الدكتور على قائلا: "مين قالك أن المسلمين بس اللى هيدخلوا الجنة بس.. دى معلومة مغلوطة لأن ربنا قال غير كده.. ربنا قال: "إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون".. يبقى الآية واضحة جدا أنه الدين عند الله الإسلام وكله اسمه إسلام عندنا".