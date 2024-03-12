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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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خالد الجندي يكشف سبب قسم الله بالضحى.. فيديو

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي

أوضح الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلي للشئون الإسلامية، سبب نزول سورة الضحى، لافتا إلى أن امرأة مشركة دخلت على النبى صلى الله عليه وسلم وتهكمت منه صلوات ربى وسلامه عليه، حيث قالت: ربك خاصمك وودعك وهجرك وقطع وحيه عنك"، فكان ذلك محزنا على نفس النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل الوحي بسورة الضحى. 

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وقال "الجندي"، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "DMC"، اليوم الثلاثاء: أن النبى صلى الله عليه وسلم، سأل جبريل عليه السلام عن سبب غيابه قائلا: "ما أبطئك عني"؟، فنزل قوله تعالي:" وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا". 

وتابع: "فترة الضحى هى بداية الضوء الذى ينتشر فيه الكون، وبتتكلم عن المرحلة التى فيها نهاية المتاعب علشان كده بدأ بالضحى، وهذا وقت استقرار الضوء بأكمله".

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