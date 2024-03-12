المشدد 7 سنوات لعاطل حاول إنهاء حياة محاسب بالمرج

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، حكما بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 7 سنوات، بتهمة الشروع في قتل محاسب وسرقة هاتفه المحمول بمنطقة المرج.

وأسندت النيابة العامة تهمة الشروع في قتل المجني عليه ح.ا محاسب، حيث قام المتهم م.ش م، عاطل ومقيم بذات المنطقة إيقاف المجني عليه لسرقته، وعندما رفض إخراج ما معه أخرج المتهم سلاح ناري وأطلق عليه السلاح حتى فقد المجني عليه وعيه وسرق هاتفه المحمول ومبلغ مالى.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا بوصول مصاب لأحد المستشفيات، وبانتقال لمحل البلاغ والاستماع لأقوال المجني عليه تم التوصل إلى المتهم، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن السلاح المستخدم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

في سياق آخر، لقيت سيدة مصرعها تقيم بدائرة مركز شرطة المراغة شمال سوهاج، وذلك على إثر إصطدام أحد القطارات بها حال هبورها شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاه تم نقل الجثة لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ترجع الواقعة عقب تلقى الأجهزة المعنية بلاغا من مستشفى المراغة المركزى يفيد بوصول سيدة إلى المستشفى جثة هامدة على إثر وقوع حادث إصطدام قطار بها بدائرة مركز المراغة.

وبالفحص تبين إصابة كلثوم . أ . ا على إثر إصطدام إحدى القطارات بها حال عبورها شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاه بدائرة مركز المراغة تم نقل الجثة إلى المستشفى وتم إيداعها بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة وصرحت بدفن الجثة.