ضبط تاجر بحوزته عملات أجنبية بقيمة 90 مليون جنيه في دمياط

نجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بدمياط لقيامه بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى وقدرت قيمة المضبوطات بحوالى 90 مليون جنيه تقريبًا.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط قيام أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة رأس البر؛ بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته ( عملات أجنبية ومحلية مختلفة أبرزها قرابة " 1,200 مليون يورو - 400 ألف دولار – 1,4 مليون جنيه مصرى - 1,7 كيلو جرام مشغولات ذهبية" ).

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى 90 مليون جنيه تقريبًا وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك استمرارا للضربات الأمنية المؤثرة لمرتكبى جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات على الاقتصاد القومى للبلاد.