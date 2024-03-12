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الثلاثاء 12 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

ضبط نصف طن دواجن ولحوم فاسدة في حملات بالمنيا

الحملات التفتيشية
الحملات التفتيشية

تواصل مديرية الطب البيطري بمحافظة المنيا ، شن الحملات التفتيشية والرقابية  ، على محلات الجزارة والمنشآت الغذائية ، وذلك حفاظا على صحة المواطنين ، وتنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على استمرار الحملات التفتيشية والرقابية على ، الأسواق ، والمطاعم ، ومحلات الجزارة.

 

وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية ، للوقوف على مدى صلاحية المنتجات المعروضة ، وتكثيف الرقابة على أسواق عرض وبيع اللحوم ، والحد من انتشار ظاهرة الذبح خارج المجازر الحكومية ، والتأكد من صلاحية المعروض منها ، حرصاً على سلامة وصحة المواطنين ، والقضاء على الغش التجاري.

 

وفي هذا السياق، قامت مديرية الطب البيطري بالمنيا ، بالتعاون مع مركزي المنيا ، و بني مزار، بحملات تفتيشية على أماكن عرض وبيع ، اللحوم ، والمجمدات ، والأسماك ، حيث تم ضبط نصف طن دواجن ولحوم ومصنعات فاسدة ، ولحوم صالحة ما بين دواجن بدون بيانات ، و لحوم مذبوحة خارج المجازر، و٧٧ كيلوجرام اسماك مملحة غير صالحة للإستهلاك الآدمي ، وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

الجريدة الورقية