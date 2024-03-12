ضبط نصف طن دواجن ولحوم فاسدة في حملات بالمنيا

تواصل مديرية الطب البيطري بمحافظة المنيا ، شن الحملات التفتيشية والرقابية ، على محلات الجزارة والمنشآت الغذائية ، وذلك حفاظا على صحة المواطنين ، وتنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على استمرار الحملات التفتيشية والرقابية على ، الأسواق ، والمطاعم ، ومحلات الجزارة.

وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية ، للوقوف على مدى صلاحية المنتجات المعروضة ، وتكثيف الرقابة على أسواق عرض وبيع اللحوم ، والحد من انتشار ظاهرة الذبح خارج المجازر الحكومية ، والتأكد من صلاحية المعروض منها ، حرصاً على سلامة وصحة المواطنين ، والقضاء على الغش التجاري.

وفي هذا السياق، قامت مديرية الطب البيطري بالمنيا ، بالتعاون مع مركزي المنيا ، و بني مزار، بحملات تفتيشية على أماكن عرض وبيع ، اللحوم ، والمجمدات ، والأسماك ، حيث تم ضبط نصف طن دواجن ولحوم ومصنعات فاسدة ، ولحوم صالحة ما بين دواجن بدون بيانات ، و لحوم مذبوحة خارج المجازر، و٧٧ كيلوجرام اسماك مملحة غير صالحة للإستهلاك الآدمي ، وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.