المؤبد لتاجر مخدرات والسجن 5 سنوات لزبونه في الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة عامل بمكتب لتأجير السيارات بالسجن المؤبد وتغريمه مبلغ مالي قدره 100 ألف جنيه، لإدانته بالاتجار في المواد المخدرة وألزمته بالمصاريف الجنائية، والسجن المشدد 5 سنوات لعامل وتغريمه مبلغ مالي قدره 50 ألف جنيه عما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بتعاطى المخدرات.

وجاء فى أوراق القضية المقيدة برقم 15454 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة المنتزه ثالث، أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية تلقت إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضبط المتهمين وبحوزتهما مواد مخدرة بدائرة القسم.

وتبين من التحقيقات قيام المتهم الأول «ش.ع.م»، عامل بمكتب تأجير سيارات، بالاتجار في المواد المخدرة، وأنه على موعد مع المتهم الثاني «ا.ج.ع» عامل بورشة سيارات، لتسليمه كمية من المواد المخدرة.



وعقب تقنين الإجراءات، انتقلت قوة أمنية إلى مكان تواجدهما، وأبصرت المتهم الأول وبحوزته مواد مخدرة، وبضبطه تبين بحوزته 37 قطعة حشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول. وبتفتيش المتهم الثاني، عثر بحوزته على قطعة حشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول.. وبمواجهتهما أقر المتهم الأول بحيازة المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، فيما أقر المتهم الثاني بأن المواد المخدرة بحوزته بقصد التعاطي.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.