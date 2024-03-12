الثلاثاء 12 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

فريق الأهلي
فريق الأهلي

نرصد لكم موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتي أسفرت عنها القرعة التي أجريت اليوم الثلاثاء في مقر الاتحاد الأفريقي "الكاف" بالقاهرة.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وسيمبا في أحد يومي 29 أو 30 مارس الجاري، في تنزانيا، بينما سيقام الإيتب أحد يومي 5 أو 6 أبريل في القاهرة.

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الأهلي يواجه سيمبا التنزاني في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

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تشكيل الأهلي المتوقع أمام البنك في الدوري المصري

ومن المقرر أن يلتقي الفريق الفائز من مباراة الأهلي وسيمبا مع الفريق المتأهل من لقاء بترو أتليتكو ومازيمبي في الدور نصف النهائي من البطولة، وفي حال تأهل لأحمر سيلعب الذهاب خارج ملعبه والإياب في القاهرة.

وجاءت نتيجة قرعة ربع النهائي كالأتي :

الأهلي المصري VS سيمبا التنزاني

صنداونز الجنوب أفريقي VS يانج أفريكانز التنزاني

أسيك ميموزا الإيفزاري VS الترجي التونسي

بترو أتلتيكو الأنجولي VS مازيمبي الكونغولي

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