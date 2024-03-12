نرصد لكم موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتي أسفرت عنها القرعة التي أجريت اليوم الثلاثاء في مقر الاتحاد الأفريقي "الكاف" بالقاهرة.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وسيمبا في أحد يومي 29 أو 30 مارس الجاري، في تنزانيا، بينما سيقام الإيتب أحد يومي 5 أو 6 أبريل في القاهرة.

ومن المقرر أن يلتقي الفريق الفائز من مباراة الأهلي وسيمبا مع الفريق المتأهل من لقاء بترو أتليتكو ومازيمبي في الدور نصف النهائي من البطولة، وفي حال تأهل لأحمر سيلعب الذهاب خارج ملعبه والإياب في القاهرة.

وجاءت نتيجة قرعة ربع النهائي كالأتي :

الأهلي المصري VS سيمبا التنزاني

صنداونز الجنوب أفريقي VS يانج أفريكانز التنزاني

أسيك ميموزا الإيفزاري VS الترجي التونسي

بترو أتلتيكو الأنجولي VS مازيمبي الكونغولي