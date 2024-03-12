الثلاثاء 12 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الأهلي يواجه سيمبا التنزاني في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

الأهلي وسيمبا التنزاني
الأهلي وسيمبا التنزاني

أسفرت قرعة الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا عن مواجهة قوية وصعبة لفريق الأهلي ضد سيمبا التنزاني.

وعلى الجانب أسفرت قرعة كأس الكونفدرالية التي أجريت قبل قليل عن صداما بين الزمالك وفيوتشر بعد صعودهما كمتصدر ووصيف على نحو الترتيب في دور المجموعات.

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تشكيل الأهلي المتوقع أمام البنك في الدوري المصري

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أحمد حسن يشارك في سحب قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

ومن المقرر أن تقام مباريات دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا في أحد أيام 29 ، 30 ، 31 مارس، والعودة بين أيام 5 ، 6  ، 7أبريل.

على أن تقام مباريات ذهاب دور نصف النهائي أيام 19 و20 أبريل، وموعد مباريات الإياب هو 26 أو 27 من شهر ابريل.

أما النهائي فيقام يومي 19 و26 مايو 2024 ذهاب وإياب.

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