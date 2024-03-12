بالمواعيد.. طريق الزمالك في الكونفدرالية حال الوصول للنهائي

أوقعت قرعة دور ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية الزمالك في مواجهة مودرن فيوتشر في البطولة.

ويلتقي الزمالك وفيوتشر يوم 31 مارس الحالي على أن تكون مباراة العودة (مباراة الزمالك) يوم 7 أبريل المقبل.

ونرصد لكم مشوار الزمالك في الكونفدرالية حال وصوله إلى النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

نصف نهائي الكونفدرالية

يلتقي الفائز من مواجهه الزمالك وفيوتشر ضد الفائز من مباراة الملعب المالي ودريمز

ستكون مباراة الذهاب بنصف النهائي يوم 21 أبريل على ملعب المتأهل من لقاء الزمالك وفيوتشر ، أما الإياب سيكون يوم 28 أبريل.

المباراة النهائية

المتأهل من طريق الزمالك ستكون مباراة الذهاب خارج الأرض يوم 12 مايو، أما الاياب داخل الأرض 19 مايو.