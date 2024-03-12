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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مواجهات ربع نهائي الكونفدرالية.. صدام بين الزمالك وفيوتشر

الكونفدرالية
الكونفدرالية

أقيمت اليوم الثلاثاء قرعة دور ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي شهدت تواجد الزمالك وفيوتشر.

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الزمالك يواجه فيوتشر فى ربع نهائى كأس الكونفدرالية

وتأهل الزمالك و  اتحاد العاصمة الجزائري و نهضة بركان المغربي، دريمز الغاني، كمتصدرين مجموعتهم.

فيما تأهلت فرق مودرن فيوتشر وريفرز يونايتد النيجيري والملعب المالي و أبو سليم الليبي إلى ربع النهائي بعد احتلال مركز الوصافة.

مواجهات ربع نهائي كأس الكونفدرالية:

-الزمالك ضد فيوتشر
-اتحاد العاصمة ضد ريفرز يونايتد النيجيري 
-نهضة البركان ضد أبوسليم
-ديمز الغاني ضد ستاد مالي

وتقام مباريات ذهاب الدور ربع نهائي لبطولة كأس الكونفدرالية يوم 31 مارس الحالي، على أن تقام مباريات الإياب يوم 7 أبريل المقبل.

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