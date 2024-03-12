مواجهات ربع نهائي الكونفدرالية.. صدام بين الزمالك وفيوتشر

أقيمت اليوم الثلاثاء قرعة دور ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي شهدت تواجد الزمالك وفيوتشر.

وتأهل الزمالك و اتحاد العاصمة الجزائري و نهضة بركان المغربي، دريمز الغاني، كمتصدرين مجموعتهم.

فيما تأهلت فرق مودرن فيوتشر وريفرز يونايتد النيجيري والملعب المالي و أبو سليم الليبي إلى ربع النهائي بعد احتلال مركز الوصافة.

مواجهات ربع نهائي كأس الكونفدرالية:

-الزمالك ضد فيوتشر

-اتحاد العاصمة ضد ريفرز يونايتد النيجيري

-نهضة البركان ضد أبوسليم

-ديمز الغاني ضد ستاد مالي

وتقام مباريات ذهاب الدور ربع نهائي لبطولة كأس الكونفدرالية يوم 31 مارس الحالي، على أن تقام مباريات الإياب يوم 7 أبريل المقبل.