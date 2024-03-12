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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أحمد حسن يشارك في سحب قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

أحمد حسن
أحمد حسن

تواجد أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق في مراسم قرعة دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، المقرر لها بعد قليل.

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موعد إجراء قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية والقناة الناقلة

ومن المقرر أن يشارك أحمد حسن في سحب قرعة دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، خلال مراسم القرعة في مقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" في مصر.

وتأهل الأهلي إلى دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد تصدره مجموعته خلفه يانج أفريكانز التنزاني كوصيف.

كما تأهلت فرق صن داونز الجنوب أفريقي، أسيك ميموزا الإيفواري، بيترو أتلتيكو الانجولي كمتصدرين مجموعتهم أيضا.

فيما صعدت فرق كوصيفة للمجموعة، وهي  الترجي التونسي، سيمبا التنزاني، مازيمبي الكونغولي، يانج أفريكانز. 

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