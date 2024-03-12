تعليم أبوتشت تكرم طالبة لموهبتها المتميزة في الرسم

كرم المهندس عبدالمنعم قاصد مدير عام إدارة أبوتشت التعليمية شمال محافظة قنا، اليوم الثلاثاء 12 مارس الجاري، بمكتبة، التلميذة مريم ايمن يوسف بالصف الرابع الابتدائي بمدرسة ابوتشت الإبتدائية المشتركة لتميزها في مجال الرسم، وذلك بحضور عبدالرؤوف عبدالواحد مدير المتابعة وتقويم الأداء وهاني الملقب رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام وحدادي صابر مسؤول الأمن واسرة التلميذة المكرمه.

وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، التي تقضي بتكريم المتميزين والموهوبين في شتي المجالات والانشطة التعليمية.

من جانبه أعرب قاصد عن خالص تهانيه بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك وبداية الصوم الكبير للإخوة المسيحيين، مقدما التهنئة للتلميذة المكرمه وأسرتها وإدارة المدرسة على رعاية وتشجيع موهبتها.

مؤكدة أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا باكتشاف ورعاية الطلبة الموهوبين في كافة المواد الدراسية والأنشطة التعليمية والمخترعين والمبتكرين وصقل مهاراتهم، وتطويرها في كافة التخصصات وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لهم.