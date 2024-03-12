الثلاثاء 12 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بث مباشر قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا الآن

بوابة الوفد الإلكترونية

تقدم لكم بوابة الوفد بث مباشر قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا الجارية الآن بمقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بالقاهرة، بمشاركة النادي الأهلي الممثل الوحيد عن الكرة المصرية.

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مواجهات ربع نهائي الكونفدرالية.. صدام بين الزمالك وفيوتشر

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موعد مباراة الزمالك وفيوتشر في الكونفدرالية

ويترقب الأهلي موقفه في قرعة دوري أبطال أفريقيا حيث من المتوقع أن يقابل مازيمبي الكونغولي أو سيمبا التنزاني أو الترجي التونسي وهم الفرق أصاحب الوصافة في مجموعتهم.

وعلى الجانب أسفرت قرعة كأس الكونفدرالية التي أجريت قبل قليل عن صداما بين الزمالك وفيوتشر بعد صعودهما كمتصدر ووصيف على نحو الترتيب في دور المجموعات.

ومن المقرر أن تقام مباريات دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا في أحد أيام 29 ، 30 ، 31 مارس، والعودة بين أيام 5 ، 6  ، 7أبريل.

على أن تقام مباريات ذهاب دور نصف النهائي أيام 19 و20 أبريل، وموعد مباريات الإياب هو 26 أو 27 من شهر ابريل.

أما النهائي فيقام يومي 19 و26 مايو 2024 ذهاب وإياب.

شاهد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

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