موعد مباراة الزمالك وفيوتشر في الكونفدرالية

أسفرت قرعة دور ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية عن مواجهة بين الزمالك ومودرن فيوتشر في البطولة.

وكان الزمالك تأهل كمتصدر مجموعته خلفه أبوسليم الليبي، فيما تأهل فيوتشر كوصيف خلف اتحاد العاصمة الجزائري.

موعد مباراتي الزمالك وفيوتشر في ربع النهائي:

ستكون مباريات ذهاب الدور ربع نهائي لبطولة كأس الكونفدرالية يوم 31 مارس الحالي، على أن تقام مباريات الإياب يوم 7 أبريل المقبل.

مباريات ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية:

-الزمالك ضد فيوتشر

-اتحاد العاصمة ضد ريفرز يونايتد النيجيري

-نهضة البركان ضد أبوسليم الليبي

-دريمز الغاني ضد ستاد مالي

وكان جوزيه جوميز مدرب الأبيض أعلن قائمة الزمالك لمباراة الجونة في الدوري.

قائمة الزمالك لخوض اللقاء كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي - عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمود علاء - حسام عبدالمجيد - مصطفى الزناري - أحمد فتوح.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - سيد عبدالله "نيمار" - أحمد حمدي - ناصر ماهر - عبد الله السعيد - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي - يوسف أوباما.



خط الهجوم: ناصر منسي - سامسون أكينيولا.