أسعار النفط ترتفع وبرنت يسجل 82.44 دولار للبرميل

سجلت أسعار النفط، ارتفاعًا في التعاملات الآسيوية المبكرة، لكن تحركات الأسعار كانت محدودة مع ترقب السوق تقارير شهرية من وكالات نفطية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو 23 سنتا إلى 82.44 دولار للبرميل وصعد عقد الخام الأمريكي لشهر أبريل 17 سنتا ليغلق عند 78.10 دولار للبرميل وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وقال محللون من إيه.إن.زد في مذكرة: "يجري تداول النفط الخام في نطاق ضيق مع ترقب المتعاملين تقديرات الطلب من التقارير الشهرية لثلاث وكالات نفط رئيسة".

وأضافوا أن التقديرات لن تتغير بشكل كبير، فإن أي مفاجأة تدفع باتجاه صعود الأسعار ستخفف المخاوف بشأن الطلب في إشارة إلى بيانات منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) ووكالة الطاقة الدولية وإدارة معلومات الطاقة.

ولم تتغير الأسعار في معظمها أمس الاثنين مع انحسار المخاوف المتعلقة بإمدادات النفط المرتبطة بالصراع الدائر في الشرق الأوسط.