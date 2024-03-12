الثلاثاء 12 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

أسعار النفط ترتفع وبرنت يسجل 82.44 دولار للبرميل

النفط
النفط

سجلت أسعار النفط، ارتفاعًا في التعاملات الآسيوية المبكرة، لكن تحركات الأسعار كانت محدودة مع ترقب السوق تقارير شهرية من وكالات نفطية.

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استقرار أسعار النفط.. وبرنت يسجل 82.34 دولار

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مخزون النفط الأوروبي ينخفض إلى 981 مليون برميل في فبراير

 

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو 23 سنتا إلى 82.44 دولار للبرميل وصعد عقد الخام الأمريكي لشهر أبريل 17 سنتا ليغلق عند 78.10 دولار للبرميل وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وقال محللون من إيه.إن.زد في مذكرة: "يجري تداول النفط الخام في نطاق ضيق مع ترقب المتعاملين تقديرات الطلب من التقارير الشهرية لثلاث وكالات نفط رئيسة".

وأضافوا أن التقديرات لن تتغير بشكل كبير، فإن أي مفاجأة تدفع باتجاه صعود الأسعار ستخفف المخاوف بشأن الطلب في إشارة إلى بيانات منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) ووكالة الطاقة الدولية وإدارة معلومات الطاقة.

ولم تتغير الأسعار في معظمها أمس الاثنين مع انحسار المخاوف المتعلقة بإمدادات النفط المرتبطة بالصراع الدائر في الشرق الأوسط.

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