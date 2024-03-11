مخزون النفط الأوروبي ينخفض إلى 981 مليون برميل في فبراير

أظهرت بيانات من يوروأويل ستوك اليوم الاثنين أن إجمالي مخزونات الوقود والنفط الخام لدى المصافي الأوروبية بلغ 981 مليون برميل في فبراير، بانخفاض 1.1% على أساس شهري و4.9% على أساس سنوي.

مخزونات النفط

وأظهرت البيانات أن مخزونات ( النفط ) نواتج التقطير المتوسطة بلغت 378 مليون برميل، بانخفاض 1% على أساس شهري لكن بانخفاض نحو 6.4% من مستويات فبراير 2023.



وانخفضت مخزونات النفط من البنزين 3.8% في الشهر، و9.7% على أساس سنوي، لتصل إلى 102 مليون برميل.



وبلغ استهلاك مصافي التكرير الأوروبية من النفط الخام 9.45 مليون برميل يوميا، بزيادة 0.4% على أساس شهري لكنه بانخفاض 0.5% على أساس سنوي.



أسهم أوروبا تنخفض في بداية الأسبوع قبل بيانات اقتصادية مهمة

أسهم أوروبا



فتحت الأسهم الأوروبية على انخفاض في بداية الأسبوع بعد عمليات بيع مكثفة في الأسواق الآسيوية في حين ظل المتعاملون الحذرون في حالة ترقب قبل صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة هذا الأسبوع.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي في أسواق الأسهم الأوروبية بنحو 0.4 %، اليوم الاثنين، ومن المتوقع أن يتجه صوب أكبر خسارة يومية بالنسبة المئوية خلال شهر إذا استمر التراجع.

وينتظر المستثمرون صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة لشهر فبراير شباط غدا الثلاثاء، إضافة إلى بيانات الإنتاج الصناعي لشهر يناير في منطقة اليورو، والمقرر صدورها في وقت لاحق هذا الأسبوع.



وهبط مؤشر التكنولوجيا الأوسع نطاقات الأسهم الأوروبية بنسبة 2.1 %، مسجلا أكبر تراجع بين القطاعات.