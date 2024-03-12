إعلان التشكيل الجديد لمجلس أمناء القاهرة الجديدة

أعلن المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، عن اختيار 15 عضوًا بمجلس أمناء مدينة القاهرة الجديدة لدورة "2024 /2025"، بإجمالي 9 أعضاء عن لجنة السكان و6 أعضاء المستثمرين.

وكان قد فتح جهاز القاهرة الجديدة، باب الترشح لمجلس الأمناء عن المجتمع المدني بالدورة الجديدة "2024-2025" اعتبارا من يوم 14 حتي يوم 30 ديسمبر 2023 م، وذلك لاختيار 9 أعضاء ممثلين لتقسيمات المدينة والتجمعات المختلفة.

وتقدم 64 مرشح بأوراقهم لعضوية مجلس الأمناء مستوفين جميع الشروط طبقاً للمادة الثالثة بالقرار الوزاري (978) لسنة 2023 .