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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

إعلان التشكيل الجديد لمجلس أمناء القاهرة الجديدة

المهندس عبدالرءوف
المهندس عبدالرءوف الغيطى

أعلن المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، عن اختيار 15 عضوًا بمجلس أمناء مدينة القاهرة الجديدة لدورة "2024 /2025"،  بإجمالي 9 أعضاء عن لجنة السكان و6 أعضاء المستثمرين. 

 

وكان قد فتح جهاز القاهرة الجديدة، باب الترشح لمجلس الأمناء عن المجتمع المدني بالدورة الجديدة "2024-2025" اعتبارا من يوم 14 حتي يوم 30 ديسمبر 2023 م، وذلك لاختيار 9 أعضاء ممثلين لتقسيمات المدينة والتجمعات المختلفة.

وتقدم 64 مرشح بأوراقهم لعضوية مجلس الأمناء مستوفين جميع الشروط طبقاً للمادة الثالثة بالقرار الوزاري (978) لسنة 2023 .

 

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