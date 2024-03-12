وزير الشباب والرياضة يبحث مع الشركة المصرية للاتصالات سبل التعاون المشترك

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، المهندس محمد نصر الدين العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات we، لبحث سبل التعاون المشترك بين الوزارة والشركة في مختلف المجالات الشبابية والرياضية.

تناول اللقاء استعراض للعديد من المنصات الرسمية للوزارة والتي تضم بوابة مصر للشباب والرياضة ومنصة كياني ومنصة توظيف مصر ومنصة أبطال مصر، كما تطرق اللقاء الي بحث سبل رعاية الأنشطة والفعاليات الشبابية والرياضية من خلال تقديم الدعم المالي للأنشطة والفعاليات التي تنظمها الوزارة.

وفي بداية اللقاء، قال وزير الشباب والرياضة:"إن التعاون بين وزارة الشباب والرياضة والشركة المصرية للاتصالات we يُعد تعاونًا استراتيجياً هاماً، ونتطلع من خلاله إلى تحقيق نقلة نوعية في مختلف المجالات الشبابية والرياضية، وهذا التعاون نموذجاً رائعاً للتكامل بين القطاعين العام والخاص، ونأمل أن يكون بداية لسلسلة من التعاونات المثمرة مع مختلف الشركات والمؤسسات في مصر."

أشار الدكتور أشرف صبحى إلى أن التعاون مع الشركة المصرية للاتصالات we سيساهم في تحقيق أهداف مصر 2030، خاصة في مجال تمكين الشباب، مؤكداً على أهمية دور القطاع الخاص في دعم الرياضة المصرية، معرباً عن أمله في أن يُشجع هذا التعاون المزيد من الشركات على دعم الأنشطة الشبابية والرياضية في مصر.

وقدم وزير الشباب والرياضة الشكر للشركة المصرية للاتصالات we على حرصها على دعم الأنشطة والفعاليات التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة، معرباً عن تقديره الكبير للجهود التي تبذلها الشركة المصرية للاتصالات في هذا المجال، متمنياً الاستفادة من خبرات الشركة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مشيراً إلى أن هذا التعاون سيساهم في تحقيق أهداف الوزارة في تنمية الشباب وتعزيز قدراتهم.

ومن جهته، أكد المهندس محمد نصر الدين العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات we على دعم الأنشطة والفعاليات التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة، مشيراً إلى أن الشركة تضع الشباب في مقدمة أولوياتها لتحقيق أهدافها في تمكين الشباب وتطوير قدراتهم، مؤكدين على استعداد الشركة لتقديم جميع أشكال الدعم والمساندة للرياضة والرياضيين.

حضر اللقاء المهندس محمد شمروخ النائب الأول للرئيس التنفيذي للشؤون المالية، محمد ابو طالب نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية، المهندس أشرف السيد رئيس قطاعات مبيعات المؤسسات، أيمن نوير رئيس قطاع مبيعات الهيئات الحكومية، مسلم محمد جعفر مدير إدارة مبيعات القطاع الحكومي.

ومن جانب الوزارة أحمد عفيفي رئيس الإدارة المركزية للنظم المعلومات والتحول الرقمي، الدكتور عمرو الحداد رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، والدكتور عبد الأول محمد مساعد وزير الشباب والرياضة لشئون البطولة، والدكتورة منار علي مدير عام البنية الاساسية وتأمين المعلومات، المهندس عماد محمد مدير عام الإحصاء والنشر الالكتروني، الدكتور مصطفى مقلد مدير عام الإدارة العامة لتسويق البرامج الشبابية والرياضية.





