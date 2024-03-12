وزير التنمية الفلسطيني: نرحب بأي جهد عربي ودولي لتقديم المساعدات للمدنيين

قال وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني، أحمد مجدلاني، إن الحكومة ترحب بأي جهد عربي ودولي لتقديم المساعدات للمدنيين، خاصة وأن قطاع غزة قد دخل مجاعة فعلية بسبب حرب التجويع التي تقودها سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وندد مجدلاني ، اليوم الثلاثاء بحملة الافتراء التي قادتها حكومة الاحتلال الإسرائيلي على وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) خلال الفترة الأخيرة، داعيا الولايات المتحدة بأن تغير موقفها تجاه الأونروا ليس فقط باعتبارها المانح الأول لها، ولكن باعتبار أنها أخذت موقفا منفردا بإقامة ميناء عائم في غزة لتزويد الفلسطينيين بالمساعدات الإنسانية.

هيئة العمل الفلسطيني: للاحتلال دور في الإبادة والتحكم بالمساعدات التي تصل لغزة

قالت عضو هيئة العمل الوطني والأهلي الفلسطيني رتيبة النتشه، إن تولي الجيش الإسرائيلي لتوزيع المساعدات الإنسانية لسفينة (أوبن آرمز) داخل قطاع غزة، وفقا للمقترح الذي قُدم لأمريكا، يعد شيئا مأساويا، موضحا أن جيش الاحتلال أصبح لديه دور في الإبادة والإغاثة والتحكم في المساعدات الإنسانية التي تصل إلى الشعب الفلسطيني.

وأضافت النتشه ، اليوم الثلاثاء أن تلك المساعدات المقدمة لقطاع غزة تعد التفافا على عدم قدرة مفوضية الاتحاد الأوروبي على الضغط على إسرائيل لفتح المعابر البرية، مؤكدة أن تلك المساعدات ستسغرق 3 أيام للوصول إلى القطاع عبر البحر، وأن تلك المدة تعد طويلة على الشعب الفلسطيني.

وأشارت إلى أن تلك المساعدات تعد محاولة لإغاثة الوضع المأسوي في غزة، ومحاولة لكسر الحصار من جهة الاتحاد الأوروبي، إلا أن وضع قطاع غزة كارثي خاصة بالنسبة للوضع الصحي، إضافة إلى زيادة عدد الوفيات يوميا بسبب نقص الغذاء، منوهة إلى أن تلك المساعدات البحرية تعادل ما يقارب 300 شاحنة برية فقط، وأن ذلك العدد قليل بالنسبة للوضع في غزة.

وأوضحت أن قطاع غزة يحتاج إلى أكثر من 500 شاحنة برية يوميا لكافة مناطق قطاع غزة كحد أدنى لإغاثة الناس وتوفير احتياجاتهم من الغذاء والاحتياجات الأساسية، مؤكدة على ضرورة الضغط على إسرائيل لفتح المعابر البرية بشكل كامل لإغاثة الناس بشكل حقيقي في القطاع.

وقالت إن تلك المساعدات تعد شحنة تجريبية للممر البحري؛ للتأكد من مدى كفاءة توزيع هذه المساعدات من خلال موفديها عبر البحر؛ وذلك وفقا لما صرحت به مفوضة الاتحاد الأوروبي، منوهة إلى أن الهيئة تراقب بشدة آليات التي سيتم بها توزيع تلك المساعدات، ومعرفة هل ستكون محتوى تلك المساعدات إنسانية بغرض الإغاثة أم ترسيخ الأمر الواقع الذي تحاول إسرائيل فرضه على غزة.

وأعربت عن أملها في أن يكون الاتحاد الأوروبي قد نسق بالفعل مع الجهات الفلسطينية المعنية لإيصال تلك المساعدات بشكل إنساني دون أي شروط سياسية ترسخ إعادة احتلال قطاع غزة مرة أخرى، مؤكدة أن إسرائيل ما زالت تضع العديد من التحديات لعرقلة عمل "الأنروا" في غزة، خاصة أن مفوضية الاتحاد الأوروبي كانت قد تعهدت بإعادة بعض الأموال التي تدعم ميزانية الوكالة بـ 50 مليون دولار كمحاولة لإعادة تشغيلها مرة أخرى.

وأضافت أن الهيئة تأمل في أن يتم دخول تلك المساعدات إلى غزة بشكل واسع وكبير وسريع، في ظل وجود تهديد لربع سكان غزة بالموت جوعا، لافتة إلى أن 100 ألف طفل في غزة يعانون من المجاعة ومهددين بالموت جوعا.

ونوهت إلى أن التقارير الدولية أكدت أن شمال غزة تعد 4 من أصل 5 الأكثر جوعا في العالم، مشيرة إلى أن كل ثانية تفرق في حياة إنسان وينقذ طفل من الشعب الفلسطيني.

ودعت عضو هيئة العمل الوطني والأهلي الفلسطيني، جميع الأطراف والمنظمات الدولية إلى الإسراع لتغيير الواقع في قطاع غزة، ومحاولة العمل على وقف حالة الموت المتزايدة في القطاع، قائلة "من لا يموت من القصف الإسرائيلي يموت من الجوع".